Від отруєння чадним газом на Прикарпатті загинули молодики
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 2 листопада. УНН. Від отруєння чадним газом на Прикарпатті загинуло двоє молодих чоловіків. Трагедія сталася у с. Тяпче Долинського району, про це кореспонденту УНН повідомили в Долинському РВ Управління ДСНС України в області.
Сьогодні о 8 год. 25 хв. на пункт зв’язку частини 10 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України в області (м. Долина) від диспетчера швидкої медичної допомоги Долинської ЦРЛ поступило повідомлення про те, що у Тяпчому отруїлися чадним газом і померли на місці двоє молодих чоловіків. Ще одного доставили в реанімаційне відділення Калуської ЦРЛ, де після надання медичної допомоги він прийшов до тями. Стан потерпілого задовільний.