От коронавирусной инфекции в мире уже выздоровели 150 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. По состоянию на утро среды в мире от коронавирусной болезни COVID-19 уже выздоровели более 150 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 168,514,195 человек, из них выздоровели 150,017,648 человек. Количество умерших возросло до 3,499,434.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,947,189), Индия (27,156,382), Бразилия (16,195,981), Франция (5,609,050), Турция (5,203,385), Россия (5,017,795), Великобритания (4,467,310) и Италия (4,197,892).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (605,208), Бразилии (452,224) и Индии (311,421).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 186 463 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 49 685 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.