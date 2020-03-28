От COVID-19 в Украине умерли уже восемь человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93370 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102073 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104184 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103302 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111560 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100332 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104911 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106566 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131504 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 11:59 • 105759 просмотра
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4 марта, 18:57 • 108890 просмотра
Актуальное
От COVID-19 в Украине умерли уже восемь человек

От COVID-19 в Украине умерли уже восемь человек

Киев  •  УНН

 • 22785 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. От коронавирусной болезни COVID-19 в Украине подтверждено уже восемь летальных случаев. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в Facebook, передает УНН.

"Всего зафиксировано 8 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщили в ЦОЗ.

Напомним, в Украине подтверждено в 311 случаев COVID-19.

В Киеве подтверждено коронавирус уже у 74 человек.

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