От COVID-19 в Украине умерли уже восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. От коронавирусной болезни COVID-19 в Украине подтверждено уже восемь летальных случаев. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в Facebook, передает УНН.
"Всего зафиксировано 8 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщили в ЦОЗ.
Напомним, в Украине подтверждено в 311 случаев COVID-19.
В Киеве подтверждено коронавирус уже у 74 человек.