От COVID-19 в Тернопольской области выздоровели 70 человек

КИЕВ. 27 апреля. УНН. От коронавирусной болезни COVID-19 на утро 27 апреля выздоровели 70 человек в Тернопольской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook.