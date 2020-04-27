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Від COVID-19 на Тернопільщині одужали 70 людей

Від COVID-19 на Тернопільщині одужали 70 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Від коронавірусної хвороби COVID-19 на ранок 27 квітня одужали 70 людей на Тернопільщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом у Facebook.

"Згідно з даними обласного лабораторного центру, в області від початку епідемії коронавірусу з підтвердженим COVID-19 одужали 70 людей", - повідомили у штабі, оприлюднивши статистику щодо одужалих по районах:

  • Монастириський район – 50;
  • Тернопіль - 6;
  • Заліщицький район – 5;
  • Кременецький район – 3;
  • Козівський район - 2;
  • Зборівський район - 1;
  • Тернопільський район – 1;
  • Бережанський район – 1;
  • Бучацький район – 1.

Водночас вказано, що станом на 9:00 27 квітня на Тернопільщині зафіксовано 612 випадків COVID-19, 10 – летальних. 

"+5 хворих на COVID-19 на Тернопільщині станом на 9:00 27 квітня", - додали у штабі.

З усіх хворих в області 175 – жителі Монастириського району, 110 – жителі Кременецького району.

Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 27 квітня в Україні зафіксовано вже понад 9 тис. випадків COVID-19, з них Тернопільська область — 612 випадків.

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