Від COVID-19 на Тернопільщині одужали 70 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Від коронавірусної хвороби COVID-19 на ранок 27 квітня одужали 70 людей на Тернопільщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом у Facebook.
"Згідно з даними обласного лабораторного центру, в області від початку епідемії коронавірусу з підтвердженим COVID-19 одужали 70 людей", - повідомили у штабі, оприлюднивши статистику щодо одужалих по районах:
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- Монастириський район – 50;
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- Тернопіль - 6;
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- Заліщицький район – 5;
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- Кременецький район – 3;
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- Козівський район - 2;
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- Зборівський район - 1;
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- Тернопільський район – 1;
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- Бережанський район – 1;
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- Бучацький район – 1.
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Водночас вказано, що станом на 9:00 27 квітня на Тернопільщині зафіксовано 612 випадків COVID-19, 10 – летальних.
"+5 хворих на COVID-19 на Тернопільщині станом на 9:00 27 квітня", - додали у штабі.
З усіх хворих в області 175 – жителі Монастириського району, 110 – жителі Кременецького району.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 27 квітня в Україні зафіксовано вже понад 9 тис. випадків COVID-19, з них Тернопільська область — 612 випадків.