От 8° до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 32792 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 133354 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 150699 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123587 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120349 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124819 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 168468 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143543 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
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Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

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От 8° до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Теплая и сухая на большинстве территории Украины погода ожидается сегодня, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 14 сентября в Украине без осадков, только на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. В Карпатах ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 19-24°, в южных и восточных областях 25-29°, в Карпатах 14-16°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области без осадков. Температура ночью 10-13°, днем 21-24°.

Добавим

Сегодня, 14 сентября, отмечают Всемирный день атопической экземы, а верующие отмечают день святого Симеона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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