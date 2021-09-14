От 8° до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Теплая и сухая на большинстве территории Украины погода ожидается сегодня, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 14 сентября в Украине без осадков, только на Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. В Карпатах ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-13°, днем 19-24°, в южных и восточных областях 25-29°, в Карпатах 14-16°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области без осадков. Температура ночью 10-13°, днем 21-24°.
Добавим
Сегодня, 14 сентября, отмечают Всемирный день атопической экземы, а верующие отмечают день святого Симеона.