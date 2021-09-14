Від 8° до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 14 вересня в Україні без опадів, лише на Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. У Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°, у південних та східних областях 25-29°, в Карпатах 14-16°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині без опадів. Температура вночі 10-13°, вдень 21-24°.

Додамо

Сьогодні, 14 вересня, відзначають Всесвітній день атопічної екземи, а віряни вшановують пам’ять святого Симеона.