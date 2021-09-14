Від 8° до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Тепла і суха на більшості території України погода очікується сьогодні, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 14 вересня в Україні без опадів, лише на Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. У Карпатах вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°, у південних та східних областях 25-29°, в Карпатах 14-16°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині без опадів. Температура вночі 10-13°, вдень 21-24°.
Додамо
Сьогодні, 14 вересня, відзначають Всесвітній день атопічної екземи, а віряни вшановують пам’ять святого Симеона.