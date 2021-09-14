Від 8° до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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17 березня, 19:38 • 86068 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 110297 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 167401 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 148870 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 149639 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160286 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177735 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150093 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159256 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176058 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Деталі

За прогнозом синоптиків, 14 вересня в Україні без опадів, лише на Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. У Карпатах вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°, у південних та східних областях 25-29°, в Карпатах 14-16°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині без опадів. Температура вночі 10-13°, вдень 21-24°.

Додамо

Сьогодні, 14 вересня, відзначають Всесвітній день атопічної екземи, а віряни вшановують пам’ять святого Симеона.

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