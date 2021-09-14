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14 вересня відзначають Всесвітній день атопічної екземи

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сьогодні, 14 вересня, відзначають Всесвітній день атопічної екземи, а віряни вшановують пам’ять святого Симеона, пише УНН.

Всесвітній день атопічної екземи

Всесвітній день атопічної екземи (World Atopic Eczema Day) був заснований в 2018 році для підвищення обізнаності про цю хворобу в усьому світі і по всій Європі завдяки ініціативі, координованої GlobalSkin і Європейською Федерацією Асоціацій пацієнтів з алергією і захворюваннями дихальних шляхів (EFA).

Атопічна екзема — це алергічне шкірне захворювання, яке лежить в основі інших проблем зі здоров’ям. Вона впливає на психічне здоров’я і призводить до розвитку інших захворювань. Іноді це захворювання неймовірно важко для пацієнтів і їх сімей, серйозно відбиваючись на повсякденне життя. Якщо ви живете з атопічною екземою, доглядаєте за кимось з цим захворюванням або вже активно берете участь в асоціації пацієнтів, ваша голос і ваша підтримка дуже важливі.

Релігійні свята

14 вересня віряни шанують пам’ять святого Симеона.

Симеон всім серцем вірив у Христа, але щоразу думав, що ще він може зробити для Сина Божого, як укріпити знання про нього. Одного дня вирішив святий випробувати себе на міць та оселився на стовпі. Щоб не впасти мав стояти Симеон наче свічка. Постійно молився та розмірковував про Бога чоловік. Ні дощ, ні сонце, ні вітер не змусили його полишити місце обітниці.

Люди прознали про нього. З усього світу пішли віряни подивитися на Симеона. Навіть прості зіваки, що приходили покепкувати з християнина, самі того не розуміючи, уходили від святого з думкою про Господа.

У вівторок, 14 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Тетяна, Наталя, а також Марфа.​

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