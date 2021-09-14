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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113682 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126452 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110546 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109261 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137967 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121698 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161424 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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14 сентября отмечается Всемирный день атопической экземы

14 сентября отмечается Всемирный день атопической экземы

Киев  •  УНН

 • 44932 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Сегодня, 14 сентября, отмечают Всемирный день атопической экземы, а верующие чтят память святого Симеона, пишет УНН.

Всемирный день атопической экземы

Всемирный день атопической экземы (World Atopic Eczema Day) был основан в 2018 году для повышения осведомленности об этой болезни во всем мире и по всей Европе благодаря инициативе, координированной GlobalSkin и Европейской Федерацией Ассоциаций пациентов с аллергией и заболеваниями дыхательных путей (EFA).

Атопическая экзема — это аллергическое кожное заболевание, которое лежит в основе других проблем со здоровьем. Она влияет на психическое здоровье и приводит к развитию других заболеваний. Иногда это заболевание невероятно трудно переносится пациентами и их семьями, серьезно отражаясь на повседневной жизни. Если вы живете с атопической экземой, ухаживаете за кем-то с этим заболеванием или уже активно участвуете в ассоциации пациентов, ваш голос и ваша поддержка очень важны.

Религиозные праздники

14 сентября верующие почитают память святого Симеона.

Симеон всем сердцем верил в Христа, но каждый раз думал, что еще он может сделать для Сына Божия, как укрепить знания о нем. Однажды решил святой испытать себя на прочность и поселился на столбе. Чтобы не упасть должен был стоять Симеон как свеча. Постоянно молился и размышлял о Боге человек. Ни дождь, ни солнце, ни ветер не заставили его покинуть место обеты.

Люди прознали о нем. По всему миру пошли верующие посмотреть на Симеона. Даже простые зеваки, которые приходили посмеяться над христианина, сами того не понимая, уходили от святого с мыслью о Господе.

Во вторник, 14 сентября, именины отмечают владельцы таких имен Семен, Татьяна, Наталья, а также Марфа.

Украинские Национальные Новости

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