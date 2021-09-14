14 сентября отмечается Всемирный день атопической экземы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Сегодня, 14 сентября, отмечают Всемирный день атопической экземы, а верующие чтят память святого Симеона, пишет УНН.
Всемирный день атопической экземы
Всемирный день атопической экземы (World Atopic Eczema Day) был основан в 2018 году для повышения осведомленности об этой болезни во всем мире и по всей Европе благодаря инициативе, координированной GlobalSkin и Европейской Федерацией Ассоциаций пациентов с аллергией и заболеваниями дыхательных путей (EFA).
Атопическая экзема — это аллергическое кожное заболевание, которое лежит в основе других проблем со здоровьем. Она влияет на психическое здоровье и приводит к развитию других заболеваний. Иногда это заболевание невероятно трудно переносится пациентами и их семьями, серьезно отражаясь на повседневной жизни. Если вы живете с атопической экземой, ухаживаете за кем-то с этим заболеванием или уже активно участвуете в ассоциации пациентов, ваш голос и ваша поддержка очень важны.
Религиозные праздники
14 сентября верующие почитают память святого Симеона.
Симеон всем сердцем верил в Христа, но каждый раз думал, что еще он может сделать для Сына Божия, как укрепить знания о нем. Однажды решил святой испытать себя на прочность и поселился на столбе. Чтобы не упасть должен был стоять Симеон как свеча. Постоянно молился и размышлял о Боге человек. Ни дождь, ни солнце, ни ветер не заставили его покинуть место обеты.
Люди прознали о нем. По всему миру пошли верующие посмотреть на Симеона. Даже простые зеваки, которые приходили посмеяться над христианина, сами того не понимая, уходили от святого с мыслью о Господе.
Во вторник, 14 сентября, именины отмечают владельцы таких имен Семен, Татьяна, Наталья, а также Марфа.