От 7° мороза до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Украине сегодня осадков не ожидается на большей части территории, ночью - мороз, днем несколько потеплеет - до 17 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 28 октября без осадков, лишь днем в северо-восточных областях местами небольшой дождь. Ночью и утром в западной части местами туман.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатском регионе и восточных областях местами 2-7° мороза; днем 9-14° тепла, на Закарпатье и юге страны до 17°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.