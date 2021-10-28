От 7° мороза до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 28 октября без осадков, лишь днем в северо-восточных областях местами небольшой дождь. Ночью и утром в западной части местами туман.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатском регионе и восточных областях местами 2-7° мороза; днем 9-14° тепла, на Закарпатье и юге страны до 17°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.