Від 7° морозу до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 28 жовтня без опадів, лише вдень в північно-східних областях місцями невеликий дощ. Уночі та вранці в західній частині подекуди туман.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Карпатському регіоні та східних областях місцями 2-7° морозу; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 17°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.