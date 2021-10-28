Від 7° морозу до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Україні сьогодні опадів не очікується на більшості території, уночі - мороз, удень дещо потепліє - до 17 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 28 жовтня без опадів, лише вдень в північно-східних областях місцями невеликий дощ. Уночі та вранці в західній частині подекуди туман.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, в Карпатському регіоні та східних областях місцями 2-7° морозу; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 17°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.