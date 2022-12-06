От 14° мороза до 7° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. На западе Украины сегодня осадки, на остальной территории сухо, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 14 градусов мороза до 7 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 6 декабря в западных областях облачно, ночью без осадков, днем дождь и мокрый снег, местами гололед; температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.
На остальной территории переменная облачность, без осадков, температура ночью 6-11°, в восточных областях до 14°, на юге страны 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, на юге Одесской области 2-7° тепла.
В западных и северных областях на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-18 м/с.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 6-11°, днем 1- 4° мороза; в Киеве ночью 9-11°, днем 2-4° мороза.