Від 14° морозу до 7° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. На заході України сьогодні опади, на решті території сухо, температура повітря протягом доби коливатиметься від 14 градусів морозу до 7 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 6 грудня у західних областях хмарно, вночі без опадів, вдень дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
На решті території мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 6-11°, у східних областях до 14°, на півдні країни 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, на півдні Одещини 2-7° тепла.
У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 6-11°, вдень 1- 4° морозу; у Києві вночі 9-11°, вдень 2-4° морозу.