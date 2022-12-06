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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 42763 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 80116 перегляди

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31 березня, 14:30 • 161208 перегляди

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31 березня, 12:29 • 185341 перегляди

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Від 14° морозу до 7° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Від 14° морозу до 7° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 680387 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. На заході України сьогодні опади, на решті території сухо, температура повітря протягом доби коливатиметься від 14 градусів морозу до 7 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 6 грудня у західних областях хмарно, вночі без опадів, вдень дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 6-11°, у східних областях до 14°, на півдні країни 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, на півдні Одещини 2-7° тепла.

У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 6-11°, вдень 1- 4° морозу; у Києві вночі 9-11°, вдень 2-4° морозу.

Українські Національні Новини

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