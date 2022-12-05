От 13° мороза до 7° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Морозная погода сохранится сегодня на большинстве территории Украины, на юго-востоке будет ветрено. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 5 декабря без осадков, лишь в Карпатском регионе днем местами небольшой дождь и мокрый снег. В Карпатах и северных областях на дорогах местами гололедица. В юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях и на крайнем юге страны ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла (на Закарпатье днем 2-7° тепла); на остальной территории ночью 5-10° мороза, в восточных и северо-восточных областях до 13° мороза; днем 1-6° мороза.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 5-10°, днем 1-6° мороза, в Киеве ночью 6-8°, днем 2-4° мороза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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