Від 13° морозу до 7° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 5 грудня без опадів, лише у Карпатському регіоні вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. У Карпатах та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. У південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях та на крайньому півдні країни вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла (на Закарпатті вдень 2-7° тепла); на решті території вночі 5-10° морозу, у східних та північно-східних областях до 13° морозу; вдень 1-6° морозу.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу, у Києві вночі 6-8°, вдень 2-4° морозу.