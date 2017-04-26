Вибухивну в помещении одесского горсовета не нашли

Сейчас принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Полицией принимаются меры к установлению личности и задержанию злоумышленника.

Напомним, 26 апреля здания сразу двух судов заминировали в Одессе .