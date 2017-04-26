Вибухівну у приміщенні одеської міськради не знайшли

Наразі приймається рішення про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Поліцією вживаються заходи до встановлення особи та затримання зловмисника.

Нагадаємо, 26 квітня будівлі одразу двох судів замінували в Одесі.