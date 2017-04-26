Вибухівну у приміщенні одеської міськради не знайшли
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 квітня. УНН. За результатами перевірки жодних вибухових речовин та предметів не було знайдено. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській обл.
Наразі приймається рішення про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Поліцією вживаються заходи до встановлення особи та затримання зловмисника.
Нагадаємо, 26 квітня будівлі одразу двох судів замінували в Одесі.