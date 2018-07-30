Взрывчатку во львовской больнице не нашли

"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб. Правоохранители обследовали указанное в письме помещения и прилегающую территорию - взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было. Больница работает в штатном режиме", - сообщили в ГУНП.

Сейчас решается вопрос правовой квалификации события, устанавливается личность автора письма.

Напомним, в одну из больниц Львова поступило анонимное письмо с требованием перевести пять тысяч гривен на электронный счет. В случае, если требование не будет выполнено, неизвестный пригрозил заминировать заведение.