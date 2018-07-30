Вибухівку у львівській лікарні не знайшли
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 липня. УНН. У Львівській обласній лікарні правоохоронці вибухівки не знайшли. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежили вказане у листі приміщення та прилеглу територію - вибухонебезпечних та підозрілих предметів виявлено не було. Лікарня працює у штатному режимі",- повідомили у ГУНП.
Нині вирішується питання правової кваліфікації події, встановлюється особа автора листа.
Нагадаємо, до однієї з лікарень Львова надійшов анонімний лист із вимогою переказати п'ять тисяч гривень на електронний рахунок. У разі, якщо вимога не буде виконана, невідомий пригрозив замінувати заклад.