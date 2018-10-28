Полиция не обнаружила взрывчатку в столичном универмаге "Украина"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Взрывотехники не нашли взрывчатку в помещениях столичного универмага "Украина". Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в г.. Киеве, передает УНН.
"На месте работали полицейские, кинологи и взрывотехники. При осмотре из помещения эвакуированы около 600 человек. В результате проверки опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, данное сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня неизвестный сообщил о заложенной взрывчатке в здании универмага "Украина" на проспекте Победы.