Поліція не виявила вибухівку у столичному універмазі "Україна"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вибухотехніки не знайшли вибухівки у приміщеннях столичного універмагу “Україна”. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м. Києві, передає УНН.
“На місці працювали поліцейські, кінологи та вибухотехніки. Під час огляду із приміщення евакуювано близько 600 осіб. У результаті перевірки будь-яких небезпечних предметів не виявлено”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, дане повідомлення зареєстроване у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні невідомий повідомив про закладення вибухівки в будівлі універмагу “Україна” на проспекті Перемоги.