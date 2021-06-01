Взрывы в Балаклее: бывшего офицера ВСУ будут судить за халатность

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"... направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего майора Вооруженных Сил Украины по факту халатного отношения к военной службе в условиях особого периода, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

Расследованием установлено, что командир отряда, вопреки требованиям уставов и приказов, находился в здании на административной территории военной части, хотя должен был присутствовать на участках подразделений, выполняющих задачи по загрузке взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 "Куб", и руководить действиями подчиненных. Также он должен был обеспечить личный состав транспортными средствами, оборудованными для перевозки опасных грузов, принять меры к обеспечению защиты военнослужащих и имущества, организовать правильную эксплуатацию, сохранность вооружения и техники. Кроме того, майор должен был довести до сведения подчиненных принципы действия взрывоопасных предметов и правила обращения с ними. Также он должен был проверить знания и навыки личного состава после прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму и обеспечить их дистанционными средствами с целью транспортировки взрывоопасных предметов - ЗРК ЗМ9 "Куб".

"Таким образом небрежное отношение командира отряда к службе привело к гибели трех военнослужащих и получению телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военнослужащими в результате взрывов во время разминирования и загрузки взрывоопасных предметов ЗРК ЗМ9 "Куб" на технической территории воинской части в г. Балаклея в ноябре 2019 года", - напомнили в Офисе Генпрокурора.

Контекст

15 ноября 2019 года на арсенале в Балаклее на специально оборудованной площадке для утилизации боеприпасов произошло около 20 взрывов. В результате взрывов погибло трое военнослужащих.