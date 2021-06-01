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Вибухи у Балаклії: колишнього офіцера ЗСУ судитимуть за недбальство

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. У справі про вибухи під час розмінування боєприпасів у Балаклії перед судом постане колишній майор Збройних Сил України. Йому інкримінують "недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки", передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.

Вибухи у Балаклії: колишнього офіцера ЗСУ судитимуть за недбальство

Цитата

“... скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього майора Збройних Сил України за фактом недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України)”, — повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

Розслідуванням встановлено, що командир загону, всупереч вимогам статутів та наказів, перебував у будівлі на адміністративній території військової частини, хоча мав бути присутнім на ділянках підрозділів, які виконують завдання із завантаження вибухонебезпечних елементів ЗРК ЗМ9 “Куб”, та керувати діями підлеглих. Також він мав забезпечити особовий склад транспортними засобами, обладнаними для перевезення небезпечних вантажів, вжити заходів до забезпечення захисту військовослужбовців і майна, організувати правильну експлуатацію, збереження озброєння та техніки. Крім того, майор повинен був довести до відома підлеглих принципи дії вибухонебезпечних предметів та правила поводження з ними. Також він мав перевірити знання й навички особового складу після проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму і забезпечити їх дистанційними засобами з метою транспортування вибухонебезпечних предметів — ЗРК ЗМ9 “Куб”.

“Таким чином недбале ставлення командира загону до служби призвело до загибелі трьох військовослужбовців та отримання тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості чотирма військовослужбовцями внаслідок вибухів під час розмінування та завантаження вибухонебезпечних предметів ЗРК ЗМ9 „Куб“ на технічній території військової частини в м. Балаклія у листопаді 2019 року”, — нагадали в Офісі Генпрокурора.

Контекст

15 листопада 2019 року на арсеналі в Балаклії на спеціально обладнаному майданчику для утилізації боєприпасів сталося близько 20 вибухів. Внаслідок вибухів загинуло троє військовослужбовців.

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