Взрыв в военной части Кропивницкого предварительно квалифицировали

"Предварительная квалификация уже есть, но она предварительная, надо отметить - это ч.2 ст.414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих - ред.) УК. Пока что это вся информация", - сообщили в пресс-службе.

По словам и.о. заместителя командира воинской части по работе с личным составом Сергея Францешкевича, погибший ранее служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Участвовал в АТО. В военной части предполагают, что у мужчины могли остаться боеприпасы, которые он хотел позже обезвредить. Также сообщается, что все ребята моложе 30-ти лет.

Напомним, как сообщал УНН, стало известно о состоянии пострадавших военных от взрыва гранаты в Кропивницком.