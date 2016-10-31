Взрыв в военной части Кропивницкого предварительно квалифицировали
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 октября. УНН. В военной прокуратуре предварительно квалифицировали взрыв в воинской части Кропивницкого, в результате которого погиб один военный, трое получили ранения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
"Предварительная квалификация уже есть, но она предварительная, надо отметить - это ч.2 ст.414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих - ред.) УК. Пока что это вся информация", - сообщили в пресс-службе.
По словам и.о. заместителя командира воинской части по работе с личным составом Сергея Францешкевича, погибший ранее служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Участвовал в АТО. В военной части предполагают, что у мужчины могли остаться боеприпасы, которые он хотел позже обезвредить. Также сообщается, что все ребята моложе 30-ти лет.
Напомним, как сообщал УНН, стало известно о состоянии пострадавших военных от взрыва гранаты в Кропивницком.