Вибух у військовій частині Кропивницького попередньо кваліфікували
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У військовій прокуратурі попередньо кваліфікували вибух у військовій частині Кропивницького, внаслідок якого загинув один військовий, троє отримали поранення. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України.
“Попередня кваліфікація уже є, але вона попередня, треба наголосити — це ч.2 ст. 414 (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення — ред.) ККУ. Поки що це вся інформація”, — повідомили у прес-службі.
За словами в.о. заступника командира військової частини по роботі з особовим складом Сергія Францешкевича, загиблий раніше служив у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Брав участь в АТО. У військовій частині припускають, що у чоловіка могли залишитись боєприпаси, які він хотів пізніше знешкодити. Також повідомляється, що всі хлопці молодші 30-ти років.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, стало відомо про стан постраждалих військових від вибуху гранати у Кропивницькому.