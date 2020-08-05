Взрыв в Ливане: власти Кипра заявили СМИ, что не слышали о выдаче ордера на арест россиянина, которому принадлежала селитра
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Представитель властных структур Кипра удивлен сообщениями греческих СМИ об ордере на арест проживающего на острове российского бизнесмена, которого пресса называет владельцем судна, перевозившего аммиачную селитру, сдетонировавшую в порту Бейрута. По словам собеседника российского агентства ТАСС, ему ничего не известно об этом, передает УНН.
“Об ордере мне ничего не известно, но, исходя из простой логики, я совершенно не понимаю, какое отношение может иметь к делу о взрыве человек, который, как сообщают, был владельцем судна, груз на борту которого был арестован из-за невыплаты портового сбора и выгружен на берег в Бейруте. Ведь после того, как его выгрузили, он в течение стольких лет находился в распоряжении ливанской стороны и хранился там, по всей видимости, с нарушением норм безопасности”, — сказал собеседник агентства в среду.
Ранее греческие газеты Protothema и Kathimerini без ссылок на какой-либо источник сообщали, будто правоохранительные органы на Кипре разыскивают российского предпринимателя Игоря Гречушкина, с судна которого и была конфискована взорвавшаяся в порту Бейрута аммиачная селитра. Издания утверждали, будто на арест россиянина выдан ордер.
В посольстве РФ в Никосии сообщили, что Гречушкин к российским дипломатам не обращался.
Отметим, что разрушительный взрыв унес жизни как минимум 137 людей, ранения получили 5 тысяч человек.