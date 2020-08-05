Вибух у Лівані: влада Кіпру заявила ЗМІ, що не чула про видачу ордера на арешт росіянина, якому належала селітра

“Про ордер мені нічого не відомо, але, виходячи з простої логіки, я абсолютно не розумію, яке відношення може мати до справи про вибух людина, яка, як повідомляють, був власником судна, вантаж на борту якого був заарештований через невиплату портового збору і вивантажений на берег в Бейруті. Адже після того, як його вивантажили, він протягом стількох років перебував у розпорядженні ліванської сторони і зберігався там, судячи з усього, з порушенням норм безпеки”, — сказав співрозмовник агентства в середу.

Раніше грецькі газети Protothema і Kathimerini без посилань на будь-яке джерело повідомляли, ніби правоохоронні органи на Кіпрі розшукують російського підприємця Ігоря Гречушкіна, з судна якого і була конфіскована аміачна селітра, яка вибухнула в порту Бейрута. Видання стверджували, ніби на арешт росіянина виданий ордер.

У посольстві РФ в Нікосії повідомили, що Гречушкін до російських дипломатів не звертався.

Відзначимо, що руйнівний вибух забрав життя як мінімум 137 людей, поранення отримали 5 тисяч осіб.