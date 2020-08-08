Взрыв в Ливане: Трамп направил в Бейрут три самолета с помощью
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что направил в пострадавший от сильного взрыва Бейрут три самолета с помощью. Об этом он сказал в Белом доме, передает УНН.
По его словам, 7 августа он разговаривал с президентом Ливана Наимом Ауном и сообщил ему, что “три огромных” лайнера “уже летят”. Они доставят в столицу страны медикаменты, продукты питания, воду и необходимое оборудование.
Произошедшее в Бейруте хозяин Белого дома назвал “событием, которое мир не видел уже давно”.
4 августа в порту Бейрута произошел сильный взрыв. В результате погибли более 150 человек, еще свыше 5 тыс. пострадали. В городе повреждено множество зданий в радиусе нескольких километров.
Президент Аун заявил, что власти рассматривают три версии произошедшего. Он не исключил, что взрыв могла вызвать сброшенная бомба или ракета. Изначально власти сообщали, что на складе в порту взорвалось более 2,7 т селитры.
President @realDonaldTrump has spoken with President Aoun of Lebanon.
3 large aircraft are on the way with medical supplies, food, water, and emergency equipment to help. pic.twitter.com/haYxQKbAdz
Последствия взрыва в Бейруте: