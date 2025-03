Вибух у Лівані: Трамп надіслав у Бейрут три літаки з допомогою

За його словами, 7 серпня він розмовляв з президентом Лівану Наїмом Ауном і повідомив йому, що “три величезних” лайнера “вже летять”. Вони доставлять до столиці країни медикаменти, продукти харчування, воду і необхідне обладнання.

Те, що відбулося в Бейруті господар Білого дому назвав “подією, яку світ не бачив вже давно”.

4 серпня в порту Бейрута стався сильний вибух. В результаті загинули більше 150 осіб, ще понад 5 тис. постраждали. У місті пошкоджено безліч будівель в радіусі декількох кілометрів.

Президент Аун заявив, що влада розглядає три версії події. Він не виключив, що вибух могла викликати скинута бомба або ракета. Спочатку влада повідомляла, що на складі в порту вибухнуло понад 2,7 т селітри.

President @realDonaldTrump has spoken with President Aoun of Lebanon.



3 large aircraft are on the way with medical supplies, food, water, and emergency equipment to help. pic.twitter.com/haYxQKbAdz

— The White House (@WhiteHouse) August 8, 2020

Наслідки вибуху в Бейруті: