Вибух у Лівані: Трамп надіслав у Бейрут три літаки з допомогою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що направив в постраждалий від сильного вибуху Бейрут три літаки з допомогою. Про це він сказав в Білому домі, передає УНН.
За його словами, 7 серпня він розмовляв з президентом Лівану Наїмом Ауном і повідомив йому, що “три величезних” лайнера “вже летять”. Вони доставлять до столиці країни медикаменти, продукти харчування, воду і необхідне обладнання.
Те, що відбулося в Бейруті господар Білого дому назвав “подією, яку світ не бачив вже давно”.
4 серпня в порту Бейрута стався сильний вибух. В результаті загинули більше 150 осіб, ще понад 5 тис. постраждали. У місті пошкоджено безліч будівель в радіусі декількох кілометрів.
Президент Аун заявив, що влада розглядає три версії події. Він не виключив, що вибух могла викликати скинута бомба або ракета. Спочатку влада повідомляла, що на складі в порту вибухнуло понад 2,7 т селітри.
President @realDonaldTrump has spoken with President Aoun of Lebanon.
3 large aircraft are on the way with medical supplies, food, water, and emergency equipment to help. pic.twitter.com/haYxQKbAdz
Наслідки вибуху в Бейруті: