Взрыв в Карпатах: мог сдетонировать снаряд времен Первой мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Карпатах мог взорваться снаряд времен Первой мировой войны, в результате чего двое туристов погибли, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Закарпатской области.
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"По результатам первоочередных следственных действий установлено, что на пастбище Григоров, что на горе Кукол, на собственных авто приехала группа туристов из Ивано-Франковской области. Всего было 12 человек, среди которых двое детей 2 и 5 лет", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на месте отдыха туристы разместили палатки и начали разводить костер. Вскоре на том месте, где отдыхающие развели костер, произошел взрыв, в результате которого два человека, которые сидели у огня, погибли на месте происшествия, еще пятеро госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями.
Отмечается, что дети не пострадали.
"Известно, что на указанной территории, где отдыхали туристы, проходила Линия Арпада. На месте происшествия обнаружена выбоина, возникшая в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что по делу будут назначены экспертные исследования, в результате которых полицейские выяснят все обстоятельства происшествия.
Что было раньше
В долине "Под Берды" в Карпатах туристы развели костер, после чего произошел мощный взрыв. Четверо туристов получили травмы, еще двое погибли.
Позже полиция открыла производство по факту гибели туристов из-за взрыва.