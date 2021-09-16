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У Карпатах стався вибух після того, як туристи розвели багаття: двоє загинули, 4 травмовані

У Карпатах стався вибух після того, як туристи розвели багаття: двоє загинули, 4 травмовані

Київ • УНН

 • 45784 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. На полонині “Під Берди” у Карпатах туристи розвели багаття, після чого стався потужний вибух. Є загиблі та поранені. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Деталі

Трагедія сталася пізно ввечері 15 вересня. О 21:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що група туристів під час привалу на полонині “Під Берди” поблизу села Вороненка Надвірнянського району розвели багаття, під час чого стався вибух.

"Четверо туристів отримали травми, ще двоє загинули", - вказали у ДСНС.

За повідомленнями, у групі було 12 людей, серед яких двоє маленьких дітей віком віком п’ять і три роки, та один громадянин Великої Британії.

Рятувальники цілу ніч звозили потерпілих з полонини до "швидких". Тяжко травмовану людину несли на ношах.

Інших постраждалих, а також двох дітей, які, як вказали у ДСНС, "перебували у задовільному стані", рятувальники транспортували автомобілями підвищеної прохідності до підніжжя гори в селі Вороненко.

Додамо

Вибухи під час розпалювання багаття стаються не вперше. Так, у Харкові два хлопчики у лісі палили багаття, коли там вибухнув невідомий предмет. 15-річного юнака було травмовано.

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