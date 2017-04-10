Неповнолітній постраждав від вибуху в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Від вибуху невідомого предмету у Харкові постраждав 15-річний хлопчик. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.
Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Холодногірського відділу 9 квітня о 18:20. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
За попередніми даними, цього дня два хлопчики у лісі палили багаття. У багатті вибухнув невідомий предмет. 15-річного юнака було травмовано.
Потерпілого доставлено у лікарню з відкритим переломом гомілки та рваними ранами ноги.
Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку правопорушень. Обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, вибух авто стався у Маріуполі.