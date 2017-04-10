Несовершеннолетний пострадал от взрыва в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. От взрыва неизвестного предмета в Харькове пострадал 15-летний мальчик. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Холодногорского отдела 9 апреля в 18:20. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, в этот день два мальчика в лесу жгли костер. В костре взорвался неизвестный предмет. 15-летний юноша был травмирован.
Пострадавший доставлен в больницу с открытым переломом голени и рваными ранами ноги.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, взрыв авто произошел в Мариуполе.