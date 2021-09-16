В Карпатах произошел взрыв после того, как туристы развели костер: двое погибли, 4 травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В долине "В Берды" в Карпатах туристы развели костер, после чего произошел мощный взрыв. Есть погибшие и раненые. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Детали
Трагедия произошла поздно вечером 15 сентября. В 21:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что группа туристов во время привала в долине "В Берды" вблизи села Вороненко Надворнянского района развели костер, во время чего произошел взрыв.
"Четверо туристов получили травмы, еще двое погибли", - указали в ГСЧС.
По сообщениям, в группе было 12 человек, среди которых двое маленьких детей в возрасте пяти и трех лет, и один гражданин Великобритании.
Спасатели всю ночь свозили пострадавших с полонины к "скорым". Тяжело травмированного человека несли на носилках.
Других пострадавших, а также двух детей, которые, как указали в ГСЧС, "находились в удовлетворительном состоянии", спасатели транспортировали автомобилями повышенной проходимости к подножию горы в селе Вороненко.
Добавим
Взрывы во время разжигания костра происходят не впервые. Так, в Харькове два мальчика в лесу жгли костер, когда там взорвался неизвестный предмет. 15-летний юноша был травмирован.