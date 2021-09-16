Вибух у Карпатах: міг здетонувати снаряд часів Першої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Карпатах міг вибухнути снаряд часів Першої світової війни, внаслідок чого двоє туристів загинули, ще п’ятеро госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеню важкості та контузіями. Про це УНН повідомляє з посилання на дані поліції Закарпатської області.
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“За результатами першочергових слідчих дій встановлено, що на полонину Григорів, що на горі Кукол, на власних авто приїхала група туристів з Івано-Франківської області. Загалом було 12 людей, серед яких двоє дітей віком 2 та 5 років”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на місці відпочинку туристи розмістили намети та почали розводити багаття. Невдовзі на тому місці, де відпочивальники розвели вогнище, пролунав вибух, внаслідок якого двоє осіб, які сиділи біля вогню, загинули на місці події, ще п’ятеро госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості та контузіями.
Наголошується, що діти не постраждали.
“Відомо, що на вказаній території, де відпочивали туристи, проходила Лінія Арпада. На місці події виявлено вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, та уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни”, — зазначається в повідомленні.
Зауважується, що у справі буде призначено експертні дослідження, у результаті яких поліцейські з’ясують усі обставини події.
Що було раніше
На полонині “Під Берди” у Карпатах туристи розвели багаття, після чого стався потужний вибух. Четверо туристів отримали травми, ще двоє загинули.
Пізніше поліція відкрила провадження за фактом загибелі туристів через вибух.