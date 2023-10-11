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Взрыв нефтепровода на Прикарпатье: умерли двое эвакуированных в немецкие больницы людей

Киев • УНН

 • 379667 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Германии, куда было отправлено на лечение пострадавших в результате прорыва нефтепровода в Надворнянском районе на Прикарпатье, умерло два человека. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

«Печальные новости из Германии, куда было отправлено на лечение 4 пострадавших в результате пожара в Надворнянском районе, произошедшего из-за утечки нефтепродукта. Двое взрослых - мужчина 35 лет и женщина 39 лет, за жизнь которых сначала боролись прикарпатские медики, а затем ведущие немецкие специалистов, не выжили. Этой ночью их не стало…» - написала Светлана Онищук.

Детали

Двое детей и двое взрослых, получивших тяжелые ожоговые травмы в результате пожара, произошедшего из-за утечки нефтепродуктов в Надворнянском районе, были отправлены на лечение в Германию. Двое мальчиков с тяжелыми ожоговыми травмами еще находятся в немецкой больнице.

Напомним

Вблизи села Стримба Надворнянского района Ивано-Франковской области произошел порыв нефтепровода. Из-за этого вспыхнул пожар и в результате пострадали 6 взрослых и трое детей.

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