Вибух нафтопроводу на Прикарпатті: померли двоє евакуйованих у німецькі лікарні людей

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«Сумні новини з Німеччини, куди було відправлено на лікування 4 постраждалих унаслідок пожежі у Надвірнянському районі, що сталась через витік нафтопродукту. Двоє дорослих - чоловік 35 років й жінка 39 років, за життя яких спершу боролись прикарпатські медики, а відтак провідні німецькі фахівців, не вижили. Цієї ночі їх не стало…» - написала Світлана Онищук.

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Двоє дітей і двоє дорослих, які отримали важкі опікові травми внаслідок пожежі, що сталася через витік нафтопродуктів у Надвірнянському районі, були відправлені на лікування до Німеччини. Двоє хлопчиків з важкими опіковими травмами ще перебувають в німецькій лікарні.

Нагадаємо

Поблизу села Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області стався порив нафтопроводу. Через це спалахнула пожежа і в результаті постраждали 6 дорослих осіб та троє дітей.