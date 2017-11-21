Взрыв на рынке в Ираке унес жизни по меньшей мере 20 человек

Город Туз-Хурмату находится к югу от богатого нефтью иракского города Киркук. По информации источников издания, взрыв осуществил террорист-смертник.

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Представитель министерства внутренних дел Ирака подтвердил, что "сильный взрыв" произошел на рынке города, но не предоставил информации о жертвах.

Как сообщал УНН, 2 сентября, в результате нападения исламистов на электростанцию неподалеку от иракского города Самарра погибли семь человек, еще 13 были ранены.