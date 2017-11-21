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Вибух на ринку в Іраку забрав життя щонайменше 20 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Принаймні 20 людей загинуло та ще близько 40 отримали поранення в результаті вибуху вантажівки, який стався у вівторок біля одного з ринків в північному іракському місті Туз-Хурмату. Про це повідомили в місцевій поліції та медзакладах агентству Reuters, передає УНН.

Місто Туз-Хурмату знаходиться на південь від багатого на нафту іракського міста Кіркук. За інформацією джерел видання, вибух здійснив терорист-смертник.

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Представник міністерства внутрішніх справ Іраку підтвердив, що "сильний вибух" стався на ринку міста, але не надав інформації стосовно жертв.

Як повідомляв УНН, 2 вересня, внаслідок нападу ісламістів на електростанцію неподалік від іракського міста Самарра загинули семеро людей, ще 13 були поранені.

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