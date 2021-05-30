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Избиратели Кипра сегодня выбирают новый парламент

Киев • УНН

 • 17702 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Кипр выбирает новый парламент. Этот процесс, вероятно, продемонстрирует снижение поддержки основных партий и значительный уровень восдержания от голосования среди избирателей, возмущенных коррупционными скандалами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Избиратели Кипра сегодня выбирают новый парламент

Детали

Более 10 политических партий или формирований претендуют на места в голосовании, которое вряд ли даст абсолютное большинство. Выборы на Кипре проводятся каждые пять лет.

Избирательные участки открылись в 04:00 по Гринвичу, на них проголосовало уже чуть больше 558 000 человек и закроются они в 15:00 часов. По словам представителей избирательных комиссий, кроме 1 150 избирательных участков, девять мобильных пунктов помогали избирателям, страдающим от COVID-19.

Кипр разделен между греческим и турецко-кипрским населением.

Президент Никос Анастасиадис из правой партии "Демократическое ралли" переизбирается на второй пятилетний срок.

Контекст

Опросы общественного мнения показывают, что более мелкие партии, вероятно, выиграют от неоднократных скандалов в последние годы, подрывая доминирование партии Анастасиадиса и коммунистической AKEL.

"Большая часть избирателей полностью разочарована в основных партиях", - сказал политический аналитик Христофорос Христофору.

Нынешняя администрация подверглась критике за отстаивание прибыльной схемы обмена наличными за паспорта, от которой ей пришлось отказаться на фоне обвинений в коррупции в ноябре 2020 года.

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Опросы показали, что крайняя правая партия ЭЛАМ почти удвоила свою поддержку по сравнению с 2016 годом, когда она впервые избиралась в парламент. Партия Зеленых также намерена получить поддержку.

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