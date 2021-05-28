Туристичний Кіпр з 10 червня скасовує комендантську годину

Деталі

Міністр оголосив про подальше пом'якшення обмежень, введених через COVID-19, зіславшись на поліпшені епідеміологічні дані і прогрес програми вакцинації.

Після засідання Ради міністрів, на якому це рішення було схвалено, з 10 червня Кіпр скасовує нічну комендантську годину.

"Після оцінки даних і в контексті стратегії поступового відновлення економіки і соціальної активності Рада міністрів ухвалила наступне рішення: з 10 червня закінчується комендантська година", - сказав Іоанну.

З 10 червня, зокрема, знову відкриваються нічні клуби.

При цьому з 1 червня всі обмеження на розміщення в приміщеннях в барах і ресторанах будуть зняті, а закриті приміщення, включаючи культові споруди, театри і кінотеатри, зможуть працювати з наповненням на 50%.

Присутність в будинках людей буде обмежена 20 особами, включаючи дітей і тих, хто живе в будинку.

Оголошені заходи будуть діяти до 30 червня.

Доповнення

Для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн — до списку нещодавно додалися Греція, Кіпр, Сейшели.