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Туристичний Кіпр з 10 червня скасовує комендантську годину

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Уряд Кіпру ухвалив рішення продовжувати послаблювати карантинні обмеження і вже з 10 червня на середземноморському острові перестане діяти заборона на вихід з дому у вечірній час. Таку заяву напередодні зробив міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну, передає УНН.

Туристичний Кіпр з 10 червня скасовує комендантську годину

Деталі

Міністр оголосив про подальше пом'якшення обмежень, введених через COVID-19, зіславшись на поліпшені епідеміологічні дані і прогрес програми вакцинації.

Після засідання Ради міністрів, на якому це рішення було схвалено, з 10 червня Кіпр скасовує нічну комендантську годину.

"Після оцінки даних і в контексті стратегії поступового відновлення економіки і соціальної активності Рада міністрів ухвалила наступне рішення: з 10 червня закінчується комендантська година", - сказав Іоанну.

З 10 червня, зокрема, знову відкриваються нічні клуби.

При цьому з 1 червня всі обмеження на розміщення в приміщеннях в барах і ресторанах будуть зняті, а закриті приміщення, включаючи культові споруди, театри і кінотеатри, зможуть працювати з наповненням на 50%.

Присутність в будинках людей буде обмежена 20 особами, включаючи дітей і тих, хто живе в будинку.

Оголошені заходи будуть діяти до 30 червня.

Доповнення

Для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн — до списку нещодавно додалися Греція, Кіпр, Сейшели.

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