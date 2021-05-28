Туристичний Кіпр з 10 червня скасовує комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Уряд Кіпру ухвалив рішення продовжувати послаблювати карантинні обмеження і вже з 10 червня на середземноморському острові перестане діяти заборона на вихід з дому у вечірній час. Таку заяву напередодні зробив міністр охорони здоров'я Кіпру Константінос Іоанну, передає УНН.
Деталі
Міністр оголосив про подальше пом'якшення обмежень, введених через COVID-19, зіславшись на поліпшені епідеміологічні дані і прогрес програми вакцинації.
Після засідання Ради міністрів, на якому це рішення було схвалено, з 10 червня Кіпр скасовує нічну комендантську годину.
"Після оцінки даних і в контексті стратегії поступового відновлення економіки і соціальної активності Рада міністрів ухвалила наступне рішення: з 10 червня закінчується комендантська година", - сказав Іоанну.
З 10 червня, зокрема, знову відкриваються нічні клуби.
При цьому з 1 червня всі обмеження на розміщення в приміщеннях в барах і ресторанах будуть зняті, а закриті приміщення, включаючи культові споруди, театри і кінотеатри, зможуть працювати з наповненням на 50%.
Присутність в будинках людей буде обмежена 20 особами, включаючи дітей і тих, хто живе в будинку.
Оголошені заходи будуть діяти до 30 червня.
Доповнення
Для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн — до списку нещодавно додалися Греція, Кіпр, Сейшели.