Виборці Кіпру сьогодні обирають новий парламент

Деталі

Більше 10 політичних партій або формувань претендують на місця в голосуванні, яке навряд чи дасть абсолютну більшість. Вибори на Кіпрі проводяться кожні п'ять років.

Виборчі дільниці відкрилися о 04:00 за Гринвічем, на них проголосувало вже трохи більше 558 000 людей, і закриються вони о 15:00 годині. За словами представників виборчих комісій, крім 1 150 виборчих дільниць, дев'ять мобільних пунктів допомагали виборцям, що страждають від COVID-19.

Кіпр розділений між грецьким та турецько-кіпрським населенням.

Президент Нікос Анастасіадіс з правої партії "Демократичне раллі" переобирається на другий п'ятирічний термін.

Контекст

Опитування громадської думки показують, що більш дрібні партії, ймовірно, виграють від неодноразових скандалів в останні роки, підриваючи домінування партії Анастасіадіса і комуністичної AKEL.

"Велика частина виборців повністю розчарована в основних партіях", - сказав політичний аналітик Христофорос Христофору.

Нинішня адміністрація піддалася критиці за відстоювання прибуткової схеми обміну готівкою за паспорти, від якої їй довелося відмовитися на тлі звинувачень у корупції в листопаді 2020 року.

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Опитування показали, що крайня права партія ЕЛАМ майже подвоїла свою підтримку в порівнянні з 2016 роком, коли вона вперше обиралася до парламенту. Партія Зелених також має отримати підтримку.