Виборці Кіпру сьогодні обирають новий парламент

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 32027 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 113016 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 154361 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 138121 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 144503 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 100536 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 84512 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 190020 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88836 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 283828 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 71852 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 13620 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 26583 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 35370 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 51931 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 156232 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 190026 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 283835 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 450669 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 436346 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 8722 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 34244 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39638 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40040 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 40942 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Виборці Кіпру сьогодні обирають новий парламент

Київ • УНН

 • 17702 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Кіпр обирає новий парламент. Цей процес, ймовірно, продемонструє зниження підтримки основних партій і значний рівень утримання від голосування серед виборців, обурених корупційними скандалами. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Виборці Кіпру сьогодні обирають новий парламент

Деталі

Більше 10 політичних партій або формувань претендують на місця в голосуванні, яке навряд чи дасть абсолютну більшість. Вибори на Кіпрі проводяться кожні п'ять років.

Виборчі дільниці відкрилися о 04:00 за Гринвічем, на них проголосувало вже трохи більше 558 000 людей, і закриються вони о 15:00 годині. За словами представників виборчих комісій, крім 1 150 виборчих дільниць, дев'ять мобільних пунктів допомагали виборцям, що страждають від COVID-19.

Кіпр розділений між грецьким та турецько-кіпрським населенням.

Президент Нікос Анастасіадіс з правої партії "Демократичне раллі" переобирається на другий п'ятирічний термін.

Контекст

Опитування громадської думки показують, що більш дрібні партії, ймовірно, виграють від неодноразових скандалів в останні роки, підриваючи домінування партії Анастасіадіса і комуністичної AKEL.

"Велика частина виборців повністю розчарована в основних партіях", - сказав політичний аналітик Христофорос Христофору.

Нинішня адміністрація піддалася критиці за відстоювання прибуткової схеми обміну готівкою за паспорти, від якої їй довелося відмовитися на тлі звинувачень у корупції в листопаді 2020 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туристичний Кіпр з 10 червня скасовує комендантську годину

Опитування показали, що крайня права партія ЕЛАМ майже подвоїла свою підтримку в порівнянні з 2016 роком, коли вона вперше обиралася до парламенту. Партія Зелених також має отримати підтримку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45