Выборы-2019: как голосовали в областях

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Киев  •  УНН

 • 10058 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В региональном разрезе наибольшая часть избирателей поддержала кандидата на пост президента Владимира Зеленского в Днепропетровской, Луганской и Одесской областях, а кандидата Петра Порошенко - в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, передает корреспондент УНН.

Так, соотношение отдельно по областям:

Винницкая область - за Владимира Зеленского проголосовало 62, 97%, а за Петра Порошенко - 34, 74% избирателей.
Волынская обл. - за Владимира Зеленского - 63,42%, а за Петра Порошенко - 33, 97%.
Днепропетровская обл. - за Владимира Зеленского - 87,25%, а за Петра Порошенко - 10,81%.
Донецкая обл. - за Владимира Зеленского - 86,94%, а за Петра Порошенко - 10, 59%.
Житомирская обл. - за Владимира Зеленского - 73,62%, а за Петра Порошенко - 24, 23%.
Закарпатская обл. - за Владимира Зеленского - 80,67%, а за Петра Порошенко - 16,69%.
Запорожская обл. - за Владимира Зеленского - 86,55%, а за Петра Порошенко - 11,51%.
Ивано-Франковская обл. - за Владимира Зеленского - 54,58%, а за Петра Порошенко - 42,46%.
Киевская обл. - за Владимира Зеленского - 70,02%, а за Петра Порошенко - 2, 68%.
Кировоградская обл. - за Владимира Зеленского - 80,47%, а за Петра Порошенко - 17,51%.
Луганская обл. - за Владимира Зеленского - 89,44%, а за Петра Порошенко - 8,43%.
Львовская обл. - за Петра Порошенко - 62,79%, а за Владимира Зеленского - 34,49%.
Николаевская обл. - за Владимира Зеленского - 85,52%, а за Петра Порошенко - 12,52%.
Одесская обл. - за Владимира Зеленского - 87,21%, а за Петра Порошенко - 19,60%.
Полтавская обл. - за Владимира Зеленского - 82,15%, а за Петра Порошенко - 15,62%.
Ровенская обл. - за Владимира Зеленского - 60,06%, а за Петра Порошенко - 37,49%.
Сумская обл. - за Владимира Зеленского - 82,12%, а за Петра Порошенко - 15,87%.
Тернопольская обл. - за Владимира Зеленского - 50, 43%, а за Петра Порошенко - 46,64%.
Харьковская обл. - за Владимира Зеленского - 86,88%, а за Петра Порошенко - 11,17%.
Херсонская обл. - за Владимира Зеленского - 83,02%, а за Петра Порошенко - 15,05%.
Хмельницкая обл. - за Владимира Зеленского - 70,80%, а за Петра Порошенко - 26,83%.
Черкасская обл. - за Владимира Зеленского - 77,43%, а за Петра Порошенко - 20,13%.
Черновицкая обл. - за Владимира Зеленского - 75,87%, а за Петра Порошенко - 21,64%.
Черниговская обл. - за Владимира Зеленского - 77,80%, а за Петра Порошенко - 19,99%.
Киев - за Владимира Зеленского - 60,17%, а за Петра Порошенко - 39,95%.

Голосование за рубежом:

за Петра Порошенко - 54,73% избирателей;
за Владимира Зеленского - 43,78% избирателей.

Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Владимира Зеленского официально объявлено Президентом Украины.

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