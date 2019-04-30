Выборы-2019: как голосовали в областях

Так, соотношение отдельно по областям:

Винницкая область - за Владимира Зеленского проголосовало 62, 97%, а за Петра Порошенко - 34, 74% избирателей.

Волынская обл. - за Владимира Зеленского - 63,42%, а за Петра Порошенко - 33, 97%.

Днепропетровская обл. - за Владимира Зеленского - 87,25%, а за Петра Порошенко - 10,81%.

Донецкая обл. - за Владимира Зеленского - 86,94%, а за Петра Порошенко - 10, 59%.

Житомирская обл. - за Владимира Зеленского - 73,62%, а за Петра Порошенко - 24, 23%.

Закарпатская обл. - за Владимира Зеленского - 80,67%, а за Петра Порошенко - 16,69%.

Запорожская обл. - за Владимира Зеленского - 86,55%, а за Петра Порошенко - 11,51%.

Ивано-Франковская обл. - за Владимира Зеленского - 54,58%, а за Петра Порошенко - 42,46%.

Киевская обл. - за Владимира Зеленского - 70,02%, а за Петра Порошенко - 2, 68%.

Кировоградская обл. - за Владимира Зеленского - 80,47%, а за Петра Порошенко - 17,51%.

Луганская обл. - за Владимира Зеленского - 89,44%, а за Петра Порошенко - 8,43%.

Львовская обл. - за Петра Порошенко - 62,79%, а за Владимира Зеленского - 34,49%.

Николаевская обл. - за Владимира Зеленского - 85,52%, а за Петра Порошенко - 12,52%.

Одесская обл. - за Владимира Зеленского - 87,21%, а за Петра Порошенко - 19,60%.

Полтавская обл. - за Владимира Зеленского - 82,15%, а за Петра Порошенко - 15,62%.

Ровенская обл. - за Владимира Зеленского - 60,06%, а за Петра Порошенко - 37,49%.

Сумская обл. - за Владимира Зеленского - 82,12%, а за Петра Порошенко - 15,87%.

Тернопольская обл. - за Владимира Зеленского - 50, 43%, а за Петра Порошенко - 46,64%.

Харьковская обл. - за Владимира Зеленского - 86,88%, а за Петра Порошенко - 11,17%.

Херсонская обл. - за Владимира Зеленского - 83,02%, а за Петра Порошенко - 15,05%.

Хмельницкая обл. - за Владимира Зеленского - 70,80%, а за Петра Порошенко - 26,83%.

Черкасская обл. - за Владимира Зеленского - 77,43%, а за Петра Порошенко - 20,13%.

Черновицкая обл. - за Владимира Зеленского - 75,87%, а за Петра Порошенко - 21,64%.

Черниговская обл. - за Владимира Зеленского - 77,80%, а за Петра Порошенко - 19,99%.

Киев - за Владимира Зеленского - 60,17%, а за Петра Порошенко - 39,95%.

Голосование за рубежом:

за Петра Порошенко - 54,73% избирателей;

за Владимира Зеленского - 43,78% избирателей.

Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах президента Украины одержал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Владимира Зеленского официально объявлено Президентом Украины.