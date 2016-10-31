Выборочные санкции со стороны АМКУ в "бензиновом деле" приведут к ухудшению бизнес-климата - сеть АЗС "Параллель"

"Мы считаем, что выборочные санкции со стороны государственных органов на компании, которые ведут прозрачный бизнес, платят налоги и создают рабочие места, не могут способствовать усилению конкурентоспособности экономики Украины, а лишь приведут к дальнейшему ухудшению бизнес-климата в стране", - говорится в ответе на запрос УНН.

Кроме того, в ООО считают, что данное решение не учитывает все аспекты текущей ситуации на рынке нефтепродуктов Украины.

"Решение АМКУ не учитывает все аспекты текущей ситуации на рынке нефтепродуктов Украины. Ведущие украинские сети АЗС конкурируют, в первую очередь, за счет предложения эксклюзивного качественного топлива, постоянного повышения уровня обслуживания клиентов, расширения спектра предоставляемых услуг, развития сопутствующих бизнесов, таких как фаст-фуд, мини-маркеты, мойки", - резюмировали в ООО "Параллель".

В ООО "Параллель" также отметили, что сеть является добросовестным налогоплательщиком. Только за первое полугодие 2016 г. компания перечислила в бюджеты всех уровней 372,8 млн грн налогов и обязательных платежей.

Напомним, АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 204 млн 325 тыс. 103 грн за согласованные действия на рынке.

В частности, штрафы наложены на:

- ООО "Золотой экватор" (бренд WOG) - 16 млн 194 тыс. 532 грн;

- ООО "ВОГ Ритейл" (бренд WOG) - 54 млн 36 тыс. 332 грн,

- ООО "Окко нефтепродукт" (бренд ОККО) - 77 млн ​​880 тыс. 872 грн;

- ООО "Альянс Холдинг" (бренд SHELL) - 39 млн 711 тыс. 226 грн;

- ПИИ "АМИК Украины" (до 08.05.2015 г. ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина") (бренд Амис) - 12 млн 529 тыс. 975 грн;

- ООО "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR) - 2 млн 533 тыс. 812 грн;

- ООО "Параллель М ЛТД" (бренд Parallel) - 1 млн 438 тыс. 354 грн.

При этом, в WOG завили, что обжалуют решение АМКУ по "бензиновому делу".

В ОККО также сообщили, что будут оспаривать штрафы, наложенные АМКУ.