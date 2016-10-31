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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Вибіркові санкції з боку АМКУ у “бензиновій справі” призведуть до погіршення бізнес-клімату - мережа АЗС “Паралель”

Вибіркові санкції з боку АМКУ у “бензиновій справі” призведуть до погіршення бізнес-клімату - мережа АЗС “Паралель”

Київ • УНН

 • 8585 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Рішення АМКУ призначити вибіркові санкції та звинуватити компанії у “змові та антиконкурентних діях” на паливному ринку країни призведуть до подальшого погіршення бізнес-клімату в країні. Про це йдеться у прес-релізі у ТОВ “Паралель”, передає УНН.

“Ми вважаємо, що вибіркові санкції з боку державних органів на компанії, які ведуть прозорий бізнес, виплачують податки і створюють робочі місця, не можуть сприяти посиленню конкурентоспроможності економіки України, а лише призведуть до подальшого погіршення бізнес-клімату в Країні”, — йдеться у відповіді на запит УНН.

Крім того, у ТОВ вважають, що дане рішення не враховує всі аспекти поточної ситуації на ринку нафтопродуктів України.

"Рішення АМКУ не враховує всі аспекти поточної ситуації на ринку нафтопродуктів України. Провідні українські мережі АЗС конкурують, в першу чергу, за рахунок пропозиції ексклюзивного якісного палива, постійного підвищення рівня обслуговування клієнтів, розширення спектру послуг, що надаються, розвитку супутніх бізнесів, таких як фаст-фуд, міні-маркети, мийки“, — резюмували у ТОВ “Паралель”.

У ТОВ “Паралель” також відзначили, що мережа є сумлінним платником податків. Тільки за перше півріччя 2016 року компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 372, 8 млн грн податків і обов’язкових платежів.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 204 млн 325 тис 103 грн за узгоджені дії на ринку.

Зокрема, штрафи накладено на:

— ТОВ “Золотий екватор” (бренд WOG) — 16 млн 194 тис. 532 грн;

— ТОВ “ВОГ Рітейл” (бренд WOG) — 54 млн 36 тис. 332 грн;

— ПП “Окко нафтопродукт” (бренд ОККО) — 77 млн 880 тис. 872 грн;

— ТОВ “Альянс Холдинг” (бренд SHELL) — 39 млн 711 тис. 226 грн;

— ПІІ “АМІК Україна” (до 08.05.2015 ПІІ “ЛУКОЙЛ-Україна”) (бренд Аміс) — 12 млн 529 тис. 975 грн;

— ТОВ “СОКАР ПЕТРОЛЕУМ” (бренд SOCAR) — 2 млн 533 тис. 812 грн;

— ТОВ “Параллель М ЛТД” (бренд Parallel) — 1 млн 438 тис. 354 грн.

При цьому, у WOG завили, що оскаржать рішення АМКУ у “бензиновій справі”.

В ОККО також повідомили про, що оскаржуватимуть штрафи, накладені АМКУ.

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