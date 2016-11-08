Ветеранов АТО поздравили с участием в 41-м марафоне морской пехоты США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В рамках проекта трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации сегодня в Киеве состоялась церемония поздравления ветеранов АТО, которые приняли участие в 41-м марафоне морской пехоты США, сообщает корреспондент УНН.
Глава представительства альянса в Украине Александр Винников вручил символические сувениры четырем украинским воинам, которые после длительной реабилитации и тренировок достойно представили Украину на марафоне.
"Я уверен, что ваш пример вдохновляет тысячи ваших коллег в Украине", - отметил А.Винников.
Во время мероприятия представитель НАТО рассказал о направлениях работы проекта трастового фонда, в том числе помощь пациентам и системе медицинской реабилитации в Украине. По его словам, благодаря проекту сотни военнослужащих смогли пройти лечение или реабилитацию в различных странах НАТО на двусторонней основе, тысячи специалистов отрасли медицинской реабилитации приняли участие в лекциях, курсах и других мероприятиях по повышению квалификации. Шестерым медицинским учреждениям будет оказана помощь в реабилитационном оборудовании.
Заметим, что за средства НАТО летом было закуплено современное реабилитационное оборудование в Люксембурге и передано медико-социальному центру ветеранов войны в селе Цибли, Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.