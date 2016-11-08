Ветеранів АТО привітали з участю у 41-му марафоні морської піхоти США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У рамках проекту трастового фонду НАТО з медичної реабілітації сьогодні у Києві відбулася церемонія привітання ветеранів АТО, які взяли участь у 41-му марафоні морської піхоти США, повідомляє кореспондент УНН.
Голова представництва альянсу в Україні Александер Вінніков вручив символічні сувеніри чотирьом українським воїнам, які після тривалої реабілітації і тренувань гідно представили Україну на марафоні.
“Я впевнений, що ваш приклад надихає тисячі ваших колег в Україні”, — зазначив А.Вінніков.
Під час заходу представник НАТО розповів про напрямки роботи проекту трастового фонду, зокрема допомогу пацієнтам та системі медичної реабілітації в Україні. За його словами, завдяки проекту сотні військовослужбовців змогли пройти лікування чи реабілітацію в різних країнах НАТО на двосторонній основі, тисячі фахівців галузі медичної реабілітації взяли участь у лекціях, курсах та інших заходах з підвищення кваліфікації. Шістьом медичним закладам буде надано допомогу в реабілітаційному обладнанні.
Зауважимо, що за кошти НАТО влітку було закуплено найсучасніше реабілітаційне обладнання в Люксембурзі і передано медико-соціальному центру ветеранів війни в селі Циблів, Переяслав-Хмельницького району Київської області.