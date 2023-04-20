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Весеннее половодье идет на спад - Укргидроэнерго

Весеннее половодье идет на спад - Укргидроэнерго

Киев • УНН

 • 1716237 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Весеннее половодье по состоянию на 20 апреля идет на спад, но четыре области все еще в "красной" зоне. Об этом сообщает Укргидроэнерго в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 20 апреля весеннее половодье идет на спад. Паводок обычно проходит в две волны. Однако по прогнозам экспертов, даже если вторая волна будет, то по водности она не превысит первую", - сообщили в компании.

Детали

Как указано, пропуск наводнения осуществляется через гидроагрегаты и через затворы водосливных плотин гидроэлектростанций в контролируемом режиме.

"Сейчас Киевская область уже «вышла» из самой высокой - красной зоны опасности и «остается» в оранжевой зоне. Сейчас в красной зоне остаются приречные территории Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей", - сообщили в Укргидроэнерго.

По данным ГСЧС Украины, на сегодня гидрологическая ситуация контролируемая. Наблюдается тенденция по снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны. Остаются подтоплеными 1 тыс. 741 домохозяйство (Черниговская – 488, Днепропетровская – 433, Кировоградская – 323, Киевская – 210, Черкасская – 162, Полтавская – 107 и Волынская – 18) и 434 дома (Днепропетровская – 276, Кировоградская – 87, Черкасская – 40, Черниговская – 29 и Полтавская – 2).

В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 тыс. 87 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 33 населенных пунктов: Черниговская – 32 и Киевская – 1.

Как указывают в ГСЧС, "в течение 20-22 апреля ожидается прохождение максимального уровня половодья на Десне возле села Макошино высотой 740-750 см над нулем поста". Ожидается дальнейшее затопление поймы, территорий ряда сел и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области, начальное затопление приусадебных участков и возможно отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности - оранжевый).

20-21 апреля, в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в городе Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет удерживаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов (II уровень опасности - оранжевый), добавили в ГСЧС.

Дополнение

В Укргидрометцентре предупредили, что пик половодья ожидается с 18 по 28 апреля.

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