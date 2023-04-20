Весняне водопілля йде на спад - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Весняне водопілля станом на 20 квітня йде на спад, але чотири області все ще у "червоній" зоні. Про це повідомляє Укргідроенерго у Telegram, пише УНН.
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"Станом на 20 квітня весняне водопілля йде на спад. Водопілля зазвичай проходить у дві хвилі. Проте за прогнозами експертів, навіть якщо друга хвиля буде, то за водністю вона не перевищить першу", - повідомили у компанії.
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Як вказано, пропуск повені здійснюється через гідроагрегати і через затвори водозливних гребель гідроелектростанцій у контрольованому режимі.
"Нині Київська область вже «вийшла» з найвищої - червоної зони небезпеки й «залишається» у помаранчевій зоні. Наразі у червоній зоні залишаються прирічкові території Черкаської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей", - повідомили в Укргідроенерго.
За даними ДСНС України, на сьогодні гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтоплені 1 тис. 741 дворогосподарство (Чернігівська – 488, Дніпропетровська – 433, Кіровоградська – 323, Київська – 210, Черкаська – 162, Полтавська – 107 та Волинська – 18) та 434 будинки (Дніпропетровська – 276, Кіровоградська – 87, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2).
У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 87 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів: Чернігівська – 32 та Київська – 1.
Як вказують у ДСНС, "упродовж 20-22 квітня очікується проходження максимального рівня водопілля на Десні біля села Макошине висотою 740-750 см над нулем поста". Очікується подальше затоплення заплави, територій ряду сіл та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області, початкове затоплення присадибних ділянок та можливо окремих будинків у Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).
20-21 квітня, внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на річці Дніпро у місті Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у низці прирічкових населених пунктів (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий), додали у ДСНС.
Доповнення
В Укргідрометцентрі попередели, що пік водопілля очікується з 18 по 28 квітня.