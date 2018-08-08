Свадебный бум: сегодня в Киеве поженятся вдвое больше пар, чем год назад

"Всего в столице сегодня планируют пожениться 352 пары. Только в Центральном отделе государственной регистрации браков на этот день запланировано 84 бракосочетания. По сравнению с прошлым годом этой даты в Киеве было зарегистрировано всего 182 брака, в частности, в Центральном ОГРАГС 18", - сообщил Куценко.



Напомним, в Украине 2790 пар подали заявления на регистрацию брака 18 августа. Еще 1565 пар подали заявление на 8 августа, и 1201 пара выбрала 28 августа.



Заместитель Министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова сообщала, что пары, которые поженились с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления.



