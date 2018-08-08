Свадебный бум: сегодня в Киеве поженятся вдвое больше пар, чем год назад
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сегодня в Киеве поженятся 352 пары. Год назад в этот день дуло запланировано 182 брака. Об этом сообщил председатель главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления.
"Всего в столице сегодня планируют пожениться 352 пары. Только в Центральном отделе государственной регистрации браков на этот день запланировано 84 бракосочетания. По сравнению с прошлым годом этой даты в Киеве было зарегистрировано всего 182 брака, в частности, в Центральном ОГРАГС 18", - сообщил Куценко.
Напомним, в Украине 2790 пар подали заявления на регистрацию брака 18 августа. Еще 1565 пар подали заявление на 8 августа, и 1201 пара выбрала 28 августа.
Заместитель Министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова сообщала, что пары, которые поженились с помощью услуги "Брак за сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления.